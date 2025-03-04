إحباط عملية لبيع "دولار مزيف" في بغداد واعتقال المتورطين

وذكر بيان للوكالة ورد لـ نيوز، أن "مفارز وكالة المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة في محافظة بغداد/الكرخ، ألقت القبض على ثلاثة متهمين بحوزتهم مبلغ كبير من العملة المـزيفة (دولار)".وأضاف البيان، أن "ذلك جاء بعد أن رصدت معلومات تفيد بوجود متهمين يرومون بيع العملة المزيفة داخل محافظة بغداد، حيث تم نصب كمين محكم لهم وإلقاء القبض عليهم بالجرم المشهود بعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية".وأشارت الوكالة إلى، أنه "لدى التحقيق معهم اعترفوا صراحةً على علمهم المُسبق بأن هذه العملة التي بحوزتهم مزيفة وصُدقت أقوالهم قضائياً".