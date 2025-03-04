أخفيت بستار الانتحار.. الكشف عن جريمة قتل مدبرة في النجف

وقال الجهاز في بيان ورد لـ نيوز، انه "تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة الأشرف من كشف ملابسات جريمة قتل لشابة في العشرينات من عمرها، والتي حاول الجناة إظهارها على أنها حالة انتحار في ناحية القادسية بقضاء المشخاب".وتعود تفاصيل القضية "عندما وردت معلومات عن حالة انتحار لامرأة تبلغ من العمر (٢١) عاماً. وعند انتقال المفارز الأمنية المختصة إلى موقع الحادث، أفاد المتواجدون في بأن المجنى عليها أقدمت على الانتحار شنقاً باستخدام سلك كهربائي مثبت في مروحة السقف".وبعد إحالة القضية إلى مديرية أمن للتحقيق، تم الكشف على الجثة في الطب العدلي حيث تبين وجود آثار ضرب على رأس المجنى عليها، مما أثار الشكوك حول حقيقة الحادث.وبعد تكثيف التحريات والتحقيقات، تم إلقاء القبض على شقيق زوج المجنى عليها بالتنسيق مع مديرية أمن القادسية. وخلال التحقيق معه، اعترف بارتكابه الجريمة، حيث قام بضرب المجنى عليها بقارورة زجاجية على رأسها مما أدى إلى فقدانها الوعي، ثم قام بتمثيل مشهد الانتحار بمساعدة والدته.وقد تم تصديق اعترافات المتهمين قضائياً، وإجراء كشف الدلالة الذي جاء مطابقاً لواقعة الجريمة.