المؤبد بحق تاجر مخدرات في الانبار

وذكر إعلام مجلس الأعلى في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "حكم المؤبد صدر على المدان استناداً لأحكام المادة 27 من قانون والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017.وأضاف، انه "تم ضبط المدان وبحوزته كيلو غرام وتسعمائة وستين غرام من مادة الكريستال المخدرة".