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في منطقة الشعب.. رجل سبعيني وزوجته يُقتلان داخل منزلهما
أمن
على يد مجهولين.. رجل سبعيني وزوجته يُقتلان داخل منزلهما في منطقة الشعب.
2025-03-05 | 08:40
2025-03-05T08:40:41+00:00
Alsumaria Tv
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في منطقة الشعب.. رجل سبعيني وزوجته يُقتلان داخل منزلهما
المصدر:
السومرية
1,313 شوهد
على يد مجهولين.. رجل سبعيني وزوجته يُقتلان داخل منزلهما في
منطقة الشعب
.
جـريمة بشعة جديدة في
بغداد
، ضحيتُها رجل سبعيني وزوجته قُتــ.لا داخل منزلهما في
منطقة الشعب
من قبل مجهولين، والهدف هو السرقة كما يقول أقارب الضحـ.يتين.
السومرية
نقلت مطالب عائلة الضحيتين ببدء الخطوات التحقيقية.
المراسل
حسين عدنان
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