في منطقة الشعب.. رجل سبعيني وزوجته يُقتلان داخل منزلهما

جـريمة بشعة جديدة في ، ضحيتُها رجل سبعيني وزوجته قُتــ.لا داخل منزلهما في من قبل مجهولين، والهدف هو السرقة كما يقول أقارب الضحـ.يتين.نقلت مطالب عائلة الضحيتين ببدء الخطوات التحقيقية.