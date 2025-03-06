تركيا تعلن تحييد 26 عنصراً من "بي كي كي" شمالي العراق وسوريا

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده زكي أكتورك، المتحدث باسم المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع التركية، .وأوضح أن عدد العناصر الذين تم تحييدهم منذ الأول من يناير/ كانون الثاني الماضي، بلغ 478 إرهابياً في شمالي وسوريا.وتستخدم السلطات التركية مصطلح "تحييد" للإشارة إلى العمليات التي يتم خلالها قتل أو إصابة أو اعتقال أفراد من القوات المعادية لها.