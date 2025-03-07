تحذير من انفجار الأوضاع قرب الحدود العراقية

نيوز – محلي

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، انها مستمرة في إعادة المتبقين من مخيم الهول، فيما حذر الرئيس المشترك لمكتب شؤون النازحين واللاجئين في الإدارة الذاتية شيخموس أحمد من انفجار الأوضاع داخل المخيم.

وقال المتحدث باسم وزارة الهجرة علي عباس جهانكير، إن "الوزارة وضعت خطة لإعادة جميع المحتجزين في مخيم الهول خلال هذا العام، بعد إخضاعهم لدورات تأهيلية ونفسية مركزة تشرف عليها منظمات دولية، قبل اندماجهم بالمجتمع".

وأضاف جهانكير أن "الوزارة قامت منذ عام 2021 باستقبال وإيواء 23 دفعة من العائدين من مخيم الهول"، مؤكدًا "استمرار إعادة الباقين".

وأشار إلى "الجهود التي تبذلها الوزارة لاستمرار هذا البرنامج، حيث تعمل مع "بعثة في وقوات الدولية، للحصول على دعم، لإعادة كافة العالقين في الهول، بحلول عام 2025".

فيما اكد الرئيس المشترك لمكتب شؤون النازحين واللاجئين في الإدارة الذاتية شيخموس أحمد، ان "عدد المتبقين في مخيم الهول يتجاوز 15 ألف شخص، أغلبهم من النساء والأطفال"، محذرا من "تدهور الأوضاع في المخيمات التي تشرف عليها الإدارة الذاتية، لا سيما بعدما قلّصت الكثير من المنظمات دعمها للنازحين الموجودين في مخيمي "الهول" و"روج"، اللذين يضمان آلاف العراقيين".

وأكد أن "انسحاب المنظمات الدولية من المخيمات الموجودة في سوريا ستكون له تداعيات أمنية، قد تصل إلى اندلاع أعمال تخريبية، مما سيخلق فوضى داخل المجتمعات القريبة منها".

ويبلغ عدد المخيمات الرسمية الموجودة في منطقة الإدارة الذاتية 10 مخيمات، فضلًا عن وجود عشرات المخيمات الصغيرة "العشوائية" في الرقة ودير الزور، والعديد من المدارس المكتظة بالنازحين، بحسب شيخموس.

وذكر أن "الإدارة الذاتية أصدرت منذ 23 كانون الثاني 2025 توجيهات بتسهيل الإجراءات للعراقيين في مخيم الهول للعودة إلى وطنهم، لأن الحكومة العراقية كانت قد أكدت أن لها مشروعًا لتأهيل العائدين".

وناشد شيخموس المنظمات الإنسانية وقوات الدولية "استثناء مخيم الهول من القرارات التي صدرت بوقف الدعم، لأن ذلك سيسفر عن كارثة إنسانية"، موضحًا أن "الإدارة الذاتية ليس لديها موارد كافية لتوفير الخدمات للمخيمات".