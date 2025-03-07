مصرع جندي وإصابة آخر اثناء نقلهم برج عسكري في بغداد

وذكر المصدر للسومرية نيوز، إن الحادث ناجم عن سقوط تلك الاسمنتية أثناء قيام مجموعة من الجنود بنقل برج عسكري في نقاط التفتيش ضمن قضاء "ابو غريب".والكتلة سقطت نتيجة خطأ فني من الناقل، بحسب المصدر الأمني.