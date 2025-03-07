المشتركة تروي بالتفصيل ما جرى في مطار النجف

وقالت القيادة في بيان، "يسعى جاهداً لكي يعزز انفتاحه مع جميع العربية والصديقة لتطوير العلاقات الثنائية في شتى المجالات، ومن بين هذه هي الأمريكية التي طلبت سفارتها في ومن خلال القنوات الرسمية العراقية زيارة محافظة النجف الأشرف في الأول من آذار الجاري سبقتها بأيام عملية نقل موظفين بواسطة طائرتين مروحيتين لغرض الاستطلاع والتنسيق ووضع برنامج الزيارة والتي جاءت بعد تقديم طلب رسمي من السفارة ذاتها الى العراقية ومرت هذه الموافقة حسب السياقات المعتمدة من المدني والى الدفاع الجوي من ثم قيادة العمليات المشتركة".وضم الوفد، بحسب البيان، "أعضاء من السفارة الأمريكية الذي زار بعجلات دبلوماسية، وقد بدء الوفد زيارته الى محافظ النجف الأشرف، كما زار معهد للدراسات العليا والمعهد التعليمي، بالإضافة إلى غرفة التجارة هناك".وأشار البيان، إلى أنه "تأتي هذه الزيارة بناء على تنسيق وعمل تجاري علمي أكاديمي سياحي مع الجهات الحكومية في محافظة النجف الأشرف والمؤسسات التي شملتها هذه الزيارة، إذ جرت بكل انسيابية ولم تشهد اي اعتداء على الوفد الزائر او حماياته او اي شيء من هذا القبيل".وأتم البيان، "من خلال المتابعة لاحظنا ان هناك جهات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي حاولت الترويج للعديد من الاقاويل والقصص الكاذبة بعيداً عن الحقيقة التي يجب معرفتها من مصادرها الرسمية حصراً".