بينهم فتاتان.. القبض على 4 اشخاص بحوزتهم مواد مخدرة في بغداد

نيوز – امني

افاد مصدر امني، اليوم السبت، بأن قوة امنية القت القبض على 4 اشخاص بحوزتهم مواد مخدرة في .

وقال المصدر لـ نيوز، ان "قوة امنية تمكنت اليوم من القبض على 4 اشخاص بحوزتهم مواد مخدرة في شرقي بغداد".

وأضاف ان "القوة نقلت المتهمين الى لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".