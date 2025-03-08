لأول مرة.. أمريكا تنشر طائرات هجومية "بصواريخ إسرائيلية" في العراق

وقال موقع "ذا وور زون"، ان طائرات الهليكوبتر الهجومية من طراز أباتشي AH-64 التابعة للجيش الأمريكي انتشرت في وهي تحمل صواريخ Spike NLOS (الإسرائيلية الصنع، مشيرة الى انه "يبدو أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها نشر طائرات AH-64 التابعة للجيش في منطقة صراع نشطة بهذه الأسلحة".ويبين الموقع ان الصاروخ سبايك نيلوز، يوفر مدىً أكبر بكثير ضد الأهداف على الأرض وفي البحر، فضلاً عن مرونة توظيف محسنة، مقارنة بصواريخ هيلفاير، و"أي جي أم"، الموجودة أيضًا في ترسانة طائرات أباتشي التابعة للجيش.وأصدر الجيش الأمريكي مجموعة من الصور لطائرة AH-64 تابعة للفرقة 101 المحمولة جواً والمسلحة بصواريخ Spike NLOS في مطار الدولي، وتم التقاط جميع الصور في 5 مارس، وأربيل هي مركز رئيسي للعمليات العسكرية الأمريكية في وأماكن أخرى في المنطقة.كان صاروخ Spike NLOS في الخدمة مع قوات الدفاع الإسرائيلية منذ ثمانينيات القرن العشرين، وقد تم تحسين الصاروخ، الذي يُطلق من منصات أرضية وجوية من علبة إطلاق مستطيلة، عدة مرات منذ ذلك الحين، وفقًا للشركة المصنعة رافائيل، يمكن للجيل الحالي إصابة أهداف على بعد يصل إلى 20 ميلًا، مقارنة بـ10 اميال لهيلفاير، و JAGM.