سيعلن نزع السلاح.. العمال الكردستاني يعتزم عقد مؤتمر تأريخي بالعراق

وبحسب الصحيفة: "أصبح الجدول الزمني لإنهاء أنشطة حزب العمال الكردستاني أكثر وضوحا. ويزعم أنه في حال عقد في أو السليمانية، فقد تتخذ الإدارة العراقية الإجراءات اللازمة لضمان أمنه".ونقلت الصحيفة عن مصادر من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا: "ستكون الإدارة العراقية في حالة تأهب ضد أي هجمات محتملة من قبل أجهزة استخباراتية لبعض التي قد تسعى لإفشال العملية أثناء انعقاد المؤتمر".وأوضحت الصحيفة أن "عملية نزع السلاح، التي ستبدأ بعد اتخاذ قرار الحل، ستتم تحت إشراف كل من والعراق وسوريا".