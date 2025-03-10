رمي طفلة حديثة الولادة أمام مستشفى أهلية وسط الديوانية (صورة)

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "أحد المراكز الأمنية تلقى بلاغا بقيام أشخاص مجهولين برمي طفلة رضيعة حديثة الولادة أمام باب إحدى المستشفيات الأهلية في الاطباء وسط الديوانية".وأضاف المصدر، أن "قوة من الشرطة توجهت الى مكان الحادث وفتحت تحقيقا في الموضوع".