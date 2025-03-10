قوات حفظ النظام تنتشر أمام السفارة السورية في بغداد

وقال المصدر لـ نيوز، إن "قوات حفظ النظام باشرت بالانتشار ضمن مقتربات في منطقة المنصور".وأضاف المصدر، ان ذلك جاء "تحسبا من انطلاق تظاهرة بالقرب من السفارة المذكورة أعلاه".