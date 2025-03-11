ما قامت به عمليات بغداد الليلة الماضية في جانبي الكرخ والرصافة

نيوز – امني

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، عن غلق ثلاثة مقاهي والقبض على عدد من المتهمين بينهم "اجانب" مخالفين لضوابط الاقامة والجنسية.

وقالت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، انه "ضمن الخطة الامنية الخاصة بشهر رمضان المبارك، وحرصاً منا على امن وسلامة المواطنين، تواصل تشكيلات الفرق (المشاة السابعة عشر، الاولى شرطة اتحادية) وقيادة شرطة الرصافة بإسناد الاجهزة والوكالات الاستخبارية، اجراء الممارسات الامنية وتدقيق المرافق السياحية ضمن قاطع المسؤولية".

وأضافت انها "تمكنت من غلق ثلاثة مقاهي "كوفيات" لمخالفتهم ضوابط قانون هيئة السياحة وفق محضر غلق اصولي والقاء القبص على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة بينهم "اجانب" مخالفين لشروط وضوابط دائرة الاقامة والجنسية وذلك في مناطق (بسماية، الاعظمية، الامين، الزنبرانية، ناحية الرشيد، المحمودية) بجانبي الكرخ والرصافة"، مشيرة الى انه "تم تسليم المتهمين الى الجهات ذات الاختصاص لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم".