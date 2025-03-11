أخ يطلق النار على شقيقته ويصيبها بجروح غربي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "شخصا مدنيا أطلق النار على شقيقته داخل منزلهم في قضاء غربي العاصمة، ما أدى الى اصابتها بجروح"، موضحا أن "التحقيقات الأولية تشير الى وجود خلافات عائلية بينهما".وأضاف المصدر، أن "المتهم لاذ بالفرار الى مجهولة"، مؤكدا على "فتح تحقيق بالحادثة والمباشرة بعمليات أمنية لاعتقال الجاني".