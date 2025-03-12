نداء من الدفاع الى المتقدمين للدورة التأهيلية 89

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انها "تدعو المتقدمين للقبول في الدورة التأهيلية (٨٩)، مراجعة قيادة الساعة (0600) صباحاً، الكائن على طريق مطار الدولي قرب ساحة عباس بن فرناس، وفيما يلي روابط الوجبات:الوجبة السابعة يوم الإثنين 17 آذار 2025