توضيح رسمي بشان مقتل الصحفي ليث محمد رضا

نيوز- امني

اصدرت قيادة شرطة الرصافة، اليوم الاربعاء، توضيحا بشان مقتل الصحفي ليث .

وقالت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، ان "بعض مواقع التواصل الإجتماعي تداولت أنباء بشأن عملية اغتيال طالت احد العاملين في العراقية بمنطقة في العاصمة بغداد".

واضافت انه "في الوقت الذي نعزي فيه ذوي ومحبي الفقيد، نبين أن الحادث ليس عملية اغتيال إنما كان بسبب مشاجرة حصلت بين المجني عليه الصحفي (ليث محمد رضا) وجيرانه".

واكدت انها "تجري الان عملية بحث وتفتيش لالقاء القبض على الجاني"، داعية الى "توخي الدقة في نقل المعلومات ومعرفة الأخبار من مصادرها الرسمية حصرا".