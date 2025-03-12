بالفيديو.. لحظة اغتيال الصحفي ليث محمد رضا

السومرية نيوز – محلي

تنشر وكالة السومرية نيوز، مقطع فيديو للحظة اغتيال الصحفي ليث .



ووفقا للفيديو فأن مشاجرة وقعت بين الصحفي ليث وشخص يستقل سيارة نوع مرسيدس في منطقة عرصات الهندية وسط بغداد تطورت الى استخدام السلاح ما ادى الى مقتل الصحفي على الفور".

واضاف المصدر ان "قوة امنية تحاصر الان القاتل الذي هرب الى قضاء ابو غريب غربي بغداد".