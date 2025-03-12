سقوط طائرة مسيرة شمالي بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الأربعاء، بسقوط طائرة مسيرة قرب مقر عسكري شمالي .​

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "طائرة مسيرة سقطت في بالقرب من مقر سرية للشرطة".

وأضاف المصدر أن "الطائرة خالية من المواد المتفجرة وتم فتح تحقيق لمعرفة عائدية الطائرة".