مع ضبط مخلفات حربية.. الاطاحة بتجار ومتشاجرين وأجانب بـ6 مناطق ببغداد

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "وفق الخطة الامنية المرسومة لشهر رمضان واستكمالاً للواجبات التي تنفذها تشكيلات فرقتين المشاة (السادسة، السابعة عشر) والفرقة الاولى شرطة اتحادية ولواء المغاوير قيادتنا بإسناد الاجهزة والوكالات الاستخبارية، للبحث والتفتيش المناطقي والاستطلاع المسلح، تمكنت خلالها: من القاء القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم عصابة لتجارة وترويج المواد المخدرة مكونة من اربعة اشخاص بعد رصد ومتابعة تحركاتهم في منطقة "الزعفرانية" ضبط بحوزتهم كمية من مادة الكريستال وميزان الكتروني ومسدسين اثنين غير مرخصين".وأضافت انه "تم أيضا اعتقال اطراف مشاجرات مسلحة، و(١٤) أجانب مخالفين لشروط وضوابط دائرة الاقامة والجنسية، بالاضافة الى ضبط مخلفات حربية تالفة وذلك ضمن مناطق ( الارباكات_ابي غريب، اللطيفية، الخزنة، ٩ نيسان، المدائن، شارع ابي نؤاس) في جانبي الكرخ والرصافة".وأكدت "تسليم المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".