في ميسان.. مطاردة تطيح بمتهمين حاولوا اختطاف طالبة

أعلنت قيادة شرطة ميسان، الخميس، عن اعتقال ثلاثة متهمين حاولوا اختطاف طالبة بعد عودتها من المدرسة في احدى مناطق المحافظة.

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وذكرت القيادة في بيان، أن "مفارزها الامنية من دوريات شرطة النجدة استخبرت بوجود عجلة تطارد احدى الفتيات محاولةُ خطفها وعلى الفور ومن خلال نداء العمليات (911) تم تحديد العجلة والقيام بمطاردتها بعد التحفظ والتأمين على الفتاة".

واضافت أن "دورياتها المتواجدة ضمن القاطع قامت بتطويق المنطقة بالكامل وبعد جهود حثيثة تم محاصرة العجلة والإطاحة بمن في داخلها وكانوا ثلاثة متهمين"، مشيرة الى "إحالتهم إلى المختص لإكمال التحقيقات اللازمة أصوليا".