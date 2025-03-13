اعتقال عصابتين للتسليب وتجارة المخدرات في البصرة

أعلنت قيادة شرطة البصرة، الخميس، عن اعتقال عصابتين بجرائم التسليب وتجارة .

وقالت الشرطة في بيان، إن مفارزها "قامت بتشكيل فريق عمل من إجرام البصرة، بالتعاون مع مفرزة المعلومات لمتابعة أرباب السوابق، والذين تورطوا في جرائم السرقة والتسليب باستخدام الدراجات النارية، فضلاً عن تعاطي وتجارة المخدرات".

وأضاف البيان "بعد جهود مكثفة من جمع المعلومات وإجراء التحريات الدقيقة، تمكن الفريق من تحديد أوكار هذه العصابات، حيث تم إلقاء القبض على عصابتين وضبط بحوزتهما كميات من المواد المخدرة، وأدوات تعاطٍ، وحبوب مخدرة، إضافة إلى مسدس وآلات جارحة وهواتف نقالة مسروقة".

ولفت البيان الى أنه "خلال التحقيقات الأولية، اعترف المتهمون بارتكابهم جرائم تسليب المواطنين وتجارة وتعاطي المخدرات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".