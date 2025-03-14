تفاصيل جديدة عن الطبيب الذي قتل عائلته في العراق

نيوز – امني

أعلنت في أربيل، اليوم الجمعة، تفاصيل جديدة عن جريمة الطبيب الذي قتل عائلته في .

وقالت المديرية في بيان تابعته نيوز، ان "قوة من القت القبض على رجل متهم بقتل أربعة أشخاص من عائلة زوجته باستخدام سلاح ناري، وذلك بسبب خلافات اجتماعية".

ووفقًا للبيان، فإن "الحادثة وقعت في حي "فرامنبةران" بمدينة أربيل، حيث تلقت فرق الأمن معلومات عن وقوع إطلاق نار".

وذكرت "بعد التحقيق، تبين أن المتهم (س، م، أ) الذي يعمل طبيبا قتل زوجته ووالديها واختها بالمسدس إثر قضية اجتماعية". دون ذكر المزيد من التفاصيل.

مصدر امني اكد أن "زوجة المتهم كانت تعمل طبيبة أيضاً، وأن المشكلة بسبب زواج القاتل من زوجة ثانية سراً، وأن الجاني أطلق النار من بندقية صيد محلية الصنع".

وكشف منظمات معنية بحقوق المرأة عن تزايد معدلات جرائم قتل النساء في إقليم .

وقالت الناشطة شده بشده في مؤتمر صحفي إن "إقليم سجل خلال العام الماضي 48 حالة قتل للنساء و8 حالات أخرى هذا العام".

وبينت بشده أن "معدلات قتل النساء تشهد ارتفاعا ملحوظا منذ العام 1991، في ظل غياب الإجراءات والقوانين الرادعة".

وأضافت أن "إحدى أبرز المشكلات التي تواجه ملف جرائم قتل النساء هي عدم جدية التحقيقات وإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب".