المشتركة تعلن اعتقال إرهابيين مرتبطين بخلية "أبو خديجة"

وأكدت القيادة خلال مؤتمر صحافي، "نجاح العراقي بالتنسيق مع وقوات في قتل الإرهابي عبد الله مكي مصلح الرفيعي المعروف بـ (أبو خديجة)"وأضافت، أن "العملية الأمنية لم تقتصر على قتل الرفيعي بل شملت اعتقال العديد من العناصر الإرهابية المرتبطة بخلية الرفيعي مما يشكل ضربة قوية لتنظيم ويؤكد استمرار الجهود الأمنية في تفكيك خلاياه النائمة وحماية الأمن الوطني".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس والقائد العام للقوات المسلحة، ، عن نجاح العراقي، بالتنسيق مع وقوات ، في قتل الإرهابي عبد الله مكي مصلح الرفيعي، المعروف بـ"أبو خديجة"، مبيناً أنه كان يشغل مناصب قيادية في تنظيم ، بما في ذلك "نائب الخليفة"، و "والي وسوريا".