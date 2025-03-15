ترامب يؤكد مقتل زعيم "داعش" في العراق.. والجيش الأمريكي ينشر الفيديو

وقال في منشور على منصة "تروث": "اليوم قتل زعيم الهارب في . تمت مطاردته بلا هوادة من قبل مقاتلينا الشجعان".وأضاف: "انتهت حياته البائسة، إلى جانب عضو آخر في ، بالتنسيق مع والحكومة الإقليمية الكردية".وشدد على أن "السلام يفرض أحيانا بالقوة".في غضون ذلك، نشرت الأمريكية "سنتكوم" فيديو يوثق عملية الاغتيال، وقالت في بيان على منصة "إكس": "تمكنا من تحييد قائد العمليات الخارجية في تنظيم والذي كان يشغل منصب الرجل الثاني في التنظيم".وأضافت: "بالتعاون مع قوات الاستخبارات والأمن العراقية، ضربة جوية دقيقة في بالعراق، أسفرت عن مقتل الرجل الثاني في تنظيم ، وقائد العمليات وأمير اللجنة المفوضة، مكي مصلح ، المعروف باسم أبو خديجة، بالإضافة إلى أحد عناصر داعش".وأشار البيان إلى أنه "بصفته أمير اللجنة المفوضة، التي تعتبر أعلى هيئة لاتخاذ القرار داخل تنظيم ، كان أبو خديجة مسؤولا عن العمليات واللوجستيات والتخطيط التي ينفذها التنظيم على المستوى الدولي، كما كان يدير جزءا كبيرا من تمويل أنشطة حول العالم".وأوضح البيان أنه "بعد الضربة الجوية، تحركت قوات الأمريكية والقوات العراقية إلى موقع الاستهداف، حيث تم العثور على جثتي عنصرين لداعش. وكان كلا الإرهابيين يرتديان أحزمة ناسفة غير منفجرة، وكان بحوزتهما عدة أسلحة وتمكنت القوات من التعرف على أبو خديجة عبر تطابق الحمض النووي الذي تم جمعه خلال مداهمة سابقة كان قد نجا منها".من جهته، قال الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد الأمريكية: "كان أبو خديجة أحد أهم قادة داعش على المستوى الدولي للتنظيم. سنواصل القضاء على الإرهابيين وتفكيك تنظيماتهم التي تهدد وطننا وأفرادنا من القوات الأمريكية، والحلفاء، والشركاء في المنطقة وخارجها".وهنأ وزير الدفاع الأمريكي بيت هغسيث القيادة على تصفية قائد "داعش" عبر منصة "إكس" قائلا: "أحسنتم دائما تصيبون الهدف".وفي وقت سابق، اعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أن قوات الأمن العراقية تمكنت من قتل قيادي كبير في تنظيم الدولة الاسلامية، مسؤول خصوصا عن "العمليات الخارجية".وقال السوداني عبر منصة "إكس" إن عبد الله مكي مصلح الرفيعي المكنى أبو خديجة يعد أحد أخطر الإرهابيين في والعالم، كان يشغل منصب ما يسمى والي وسوريا في التنظيم المتطرف، واستهدف بعقوبات أميركية منذ صيف 2023.وأضاف أن قوات الأمن العراقية تمكنت من قتله "بإسناد وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة وقوات التحالف الدولي".يذكر أنه تمت تصفية زعيم "داعش" السابق أبو بكر البغدادي خلال مداهمة لقوات خاصة أمريكية في شمال غرب سوريا عام 2019 مع انهيار التنظيم.