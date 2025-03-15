اعتقال 3 سوريين يمجدون "جبهة النصرة" في بغداد

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "القوات الأمنية القت القبض على ثلاث اشخاص (سوريين الجنسية) وهم (ع. أ) و (ح. ع) و (ي. ي) في الجديدة بسبب قيامهم بنشر منشورات تروج وتمجد التنظيمات الارهابية ومنها في سوريا".ومنذ احداث الساحل السوري، نشطت عمليات جهاز الامن الوطني بشكل كبير في ملاحقة المنشورات في مواقع التواصل الاجتماعي لاسيما للسوريين العاملين في ، فيما فتحت هذه الاعتقالات باب النقاش على المفارقة الكبيرة التي يعيشها ، بين استقبال وزير خارجية "النصرة" واحمد الشرع "الجولاني" في يوم امس، وبذات الوقت يتم اعتقال من يقوم برفع ونشر صور الجولاني على مواقع التواصل الاجتماعي.لكن هناك عملية فصل معقدة على مايبدو، حيث ان ذاتها من المفترض انها تلاحق "بعض المقاتلين الأجانب وغير المنضبطين" الذين قاموا بانتهاكات دموية ضد مدنيين عزل من العلويين، ما يجعل ملاحقة الأجهزة الأمنية العراقية للسوريين، يجب ان تكون محصورة بتمجيد العمليات الدموية والفصائل المسلحة التي ارتكبت الانتهاكات ضد العلويين، اما اذا كانت الملاحقات نتيجة "التمجيد بالشرع والنصرة" فهذا الامر سيقود الى ازدواجية غريبة في التعامل، بين استقبال "وزير جبهة النصرة" في ، وبين اعتقال من يؤيدها.