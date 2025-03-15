مصدر: رتل الشاحنات المتوجه لقاعدة عين الاسد يحمل موادا لوجستية ويتحرك بموافقة عراقية

وقال المصدر لـ نيوز، ان "رتلا من الشاحنات يحمل موادا لوجستية توجه برفقة قوة عراقية الى قاعدة عين بمحافظة الانبار".واضاف ان "ذلك جاء ضمن الاتفاقية الامنية المشتركة بين والولايات المتحدة الامريكية".وكانت أنباء أفادت بتوجه رتل أمريكي من الى .