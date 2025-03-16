بالتعاون مع السعودية.. تفكيك شبكة دولية لتجارة المخدرات في العراق

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، العميد ميري، في كلمة له، إن "الواجبات النوعية تستمر بهمة عالي بسواعد الرجال الذين اقسموا ان خال من ، في ظل الدعم الكبير الذي يوليه القائد العام للقوات المسلحة ، والاهتمام المنقطع النظير من قبل الشمري بهذا الملف الذي شهد العمل فيه تطورا باستخدام التقنيات الحديثة والخطط المتجددة بالتزامن مع بناء علاقة وطيدة وتبادل للمعلومات بشكل غير مسبوق مع اجهزة والمنظمات الاقليمية والدولية التي حرصت العراقية على تعزيزيها من خلال لمكافحة والمؤثرات العقلية".واضاف ميري، "نقف اليوم على انجاز جديد يضاف الى سجل لمكافحة الحافل بالانجازات، حيث تلقت معلومات مهمة جدا من ادارة في ادت الى القيام بعملية نوعية اتسمت بالدقة في الاداء بعد استحصال الموافقات القضائية الصادرة عن محكمة تحقيق استئناف الرصافة وقد اشتركت في العملية مديريتا في اربيل والسليمانية".وتابع "العمل الاستخباري اسفر عن تمكن لمكافحة من ضبط شاحنة قادمة من الجمهورية العربية السورية باتجاه مرورا بتركيا وهي تحمل طنا واحدا و100 كغم من حبوب الكبتاجون المخدرة والقبض على المتورطين بهذه الجريمة وتفكيك شبكتهم"، موضحا ان "هذه العملية جاءت بعد متابعة وملاحقة اتسمت بالسرية العالية لحين ضبط الشاحنة".وبين، ان "العمل المشترك يؤكد على وحدة الهدف وعدم السماح لاصحاب النفوس الضعيفة من تدمير المجتمع العراقي".