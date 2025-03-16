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بالتعاون مع السعودية.. تفكيك شبكة دولية لتجارة المخدرات في العراق
أمن
2025-03-16 | 08:13
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
860 شوهد
أعلنت
وزارة الداخلية
، اليوم الأحد، تفكيك شبكة دولية لتجارة المواد
المخدرات
داخل
العراق
، بالتعاون مع
المملكة العربية
السعودية
.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، العميد
مقداد
ميري، في كلمة له، إن "الواجبات النوعية تستمر بهمة عالي بسواعد الرجال الذين اقسموا ان
العراق
خال من
المخدرات
، في ظل الدعم الكبير الذي يوليه
رئيس الوزراء
القائد العام للقوات المسلحة
محمد
شياع
السوداني
، والاهتمام المنقطع النظير من قبل
وزير الداخلية
عبد الامير
الشمري بهذا الملف الذي شهد العمل فيه تطورا باستخدام التقنيات الحديثة والخطط المتجددة بالتزامن مع بناء علاقة وطيدة وتبادل للمعلومات بشكل غير مسبوق مع اجهزة
مكافحة
المخدرات
والمنظمات الاقليمية والدولية التي حرصت
وزارة الداخلية
العراقية على تعزيزيها من خلال
المديرية العامة
لمكافحة
المخدرات
والمؤثرات العقلية".
واضاف ميري، "نقف اليوم على انجاز جديد يضاف الى سجل
المديرية العامة
لمكافحة
المخدرات
الحافل بالانجازات، حيث تلقت معلومات مهمة جدا من ادارة
المخدرات
في
المملكة العربية
السعودية
ادت الى القيام بعملية نوعية اتسمت بالدقة في الاداء بعد استحصال الموافقات القضائية الصادرة عن محكمة تحقيق استئناف الرصافة وقد اشتركت في العملية مديريتا
مكافحة
المخدرات
في اربيل والسليمانية".
وتابع "العمل الاستخباري اسفر عن تمكن
المديرية العامة
لمكافحة
المخدرات
من ضبط شاحنة قادمة من الجمهورية العربية السورية باتجاه
العراق
مرورا بتركيا وهي تحمل طنا واحدا و100 كغم من حبوب الكبتاجون المخدرة والقبض على المتورطين بهذه الجريمة وتفكيك شبكتهم"، موضحا ان "هذه العملية جاءت بعد متابعة وملاحقة اتسمت بالسرية العالية لحين ضبط الشاحنة".
وبين، ان "العمل المشترك يؤكد على وحدة الهدف وعدم السماح لاصحاب النفوس الضعيفة من تدمير المجتمع العراقي".
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