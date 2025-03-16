سقوط طائرة مسيرة في دوكان

سقطت طائرة مسيرة، مساء اليوم الأحد، في قرية تابعة لقضاء بمحافظة .

وقال قائممقام قضاء دوكان سيروان سرحد، "سقوط طائرة مسيرة على سيارة في قرية سفياني التابعة لناحية بنكري بقضاء دوكان". وأضاف سرحد أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات.