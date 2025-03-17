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ضبط عجلات باص دون الموديل المسموح بالاستيراد في ميناء أم قصر
أمن
2025-03-17 | 03:28
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
378 شوهد
السومرية
نيوز ـ امن
أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، ضبط 6 عجلات باص
دون الموديل
المسموح باستيراده في منفذ ميناء
أم قصر
الأوسط.
وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "مفارزها في منفذ ميناء
أم قصر
الأوسط، تمكنت من ضبط 6 عجلات باص نوع (سيترا) في رصيف ميناء
أم قصر
الشمالي والمنجزة معاملاتها في مركز
كمرك
أم قصر
الأوسط".
وتابعت أن "عملية الضبط تمت بعد استحصال موافقة قاضي تحقيق
أم قصر
حيث تبين من خلال الفحص والتدقيق وجود تلاعب في موديل العجلات كونها
دون الموديل
المسموح باستيرادها".
وأضافت، انه "تم تنظيم محضر ضبط اصولي واحالة العجلات إلى مركز شرطة جمرك
أم قصر
الأوسط لغرض عرض الموضوع أمام انظار
قاضي التحقيق
لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".
>>
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