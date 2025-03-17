ضبط عجلات باص دون الموديل المسموح بالاستيراد في ميناء أم قصر

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "مفارزها في منفذ ميناء الأوسط، تمكنت من ضبط 6 عجلات باص نوع (سيترا) في رصيف ميناء الشمالي والمنجزة معاملاتها في مركز الأوسط".وتابعت أن "عملية الضبط تمت بعد استحصال موافقة قاضي تحقيق حيث تبين من خلال الفحص والتدقيق وجود تلاعب في موديل العجلات كونها المسموح باستيرادها".وأضافت، انه "تم تنظيم محضر ضبط اصولي واحالة العجلات إلى مركز شرطة جمرك الأوسط لغرض عرض الموضوع أمام انظار لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".