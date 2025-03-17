المؤبد بحق تجار مخدرات في النجف

وذكر إعلام في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "المدانين ضبطت بحوزتهم كيلو غرام وثلاثمئة وتسعة وعشرين غرام من مادتي الحشيشة والمثيل امفيتامين المخدرة".وتابع، انه "تم ضبط واربعين قرصا مخدرا بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين، مع ميزان الكتروني عدد 2 وادوات تعاطي مختلفة."واضاف، انه "صدر الحكم بحقهم استنادا لأحكام المادة 28 / أولا من والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017" .