بكمين محكم.. الإطاحة بتاجر وموزعي مخدرات في بغداد

وذكر بيان للمديرية ورد لـ نيوز، أنه "بعد ورود معلومات تفيد بوجود اشخاص مشتبه بهم لقيامهم ببيع وتوزيع المواد المخدرة على الاشخاص المتعاطين ضمن الجديدة على الفور تم تشكيل فريق عمل مختص من (قسم شرطة الجديدة ومفارز فوج طوارئ السابع) وبالتعاون مع الاجهزة الامنية الاخرى ليتم نصب كمين محكم ادى إلى القاء القبض على (3) متهمين (تاجر وموزعين اثنين) للمواد المخدرة بالجرم المشهود وضبط بحوزتهم مواد مخدرة نوع (كرستال) واجهزة تعاطي للمخدرات".وأضاف، أنه "بعد التحقيق معهم اعترفوا بقيامهم بنقل وتوزيع (الكرستال) على الاشخاص المتعاطين ضمن المنطقة المذكورة أعلاه"، لافتاً إلى أنه "تم تسليمهم إلى لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم".