إغلاق مكتب غير مرخص والقبض على 19 مخالفا لضوابط الإقامة

وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "ضمن الخطة الامنية المرسومة لشهر رمضان تم غلق مكتب "لتشغيل الايادي العاملة" غير مجاز ويعمل بدون موافقات اصولية والقاء القبض على ١٩ مخالفا لضوابط وشروط مديرية الاقامة والجنسية".وتابع، انه "تم القاء القبض على اثنين اخرين ضبط بحوزتهما (٦) جوازات سفر بدون تخويل في جانبي والرصافة".ودعت القيادة، " اصحاب الشركات ومكاتب تشغيل الايادي العاملة، تسجيل مكاتبهم وشركاتهم من الجهات ذات الاختصاص ووفق السياقات المعمول بها اصولياً لتجنبهم المسائلة القانونية".