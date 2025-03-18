تفاصيل مهاجمة شخص لمركز شرطة واقتحامه بعد قتل حارسه بكركوك

وقال المصدر لـ نيوز، ان "شخصا نفذ هجوما مسلحا على مركز شرطة القورية في ، حيث استخدم في البداية سكينا تمكن من قتل حارس المركز عند ، ثم استولى على سلاحه واقتحم المركز وبدأ بإطلاق النار".واضاف ان "قوات الشرطة تمكنت من الرد على الهجوم وقتل المهاجم"، مشيرا الى ان "التحقيقات الأولية بينت ان المهاجم من كان مطلوبا للعدالة سابقا ولازال التحقيق جاري بالجريمة".