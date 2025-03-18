اعتقال 64 متهما من طرفي نزاع عشائري في ميسان

وذكر بيان للقيادة، انه "في الوقت الذي تنعم فيه البلاد بالأمن والاستقرار وسط أجواء شهر رمضان شهر التسامح والمحبة، اقدمت عناصر خارجة عن القانون على القيام بنزاع عشائري في ، الامر الذي دعا القطعات الامنية في الى التعامل بحزم مع طرفي هذا النزاع والشروع بعملية أمنية لتطويق مكان الحادث واجراء حملات بحث وتفتيش واسعة، أسفرت عن إلقاء القبض على 64 متهما بينهم من المتسببين بالنزاع ومستخدمي مختلف الاسلحة والتجاوز على سلامة وامن المواطنين وترويع الاطفال والنساء في هذا الشهر الفضيل".وأضاف البيان، أنه "ضبطت بحوزتهم عشرات من الأسلحة المتوسطة والخفيفة، بالإضافة إلى كميات من الاعتدة ومواد أخرى".