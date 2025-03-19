وقال مدير اعلام شرطة ، العقيد مفيد الطاهر للسومرية نيوز، ان "شابين يستقلان دراجة نارية قاما بالقاء مادة حارقة على فتاة مساء امس الثلاثاء"، مشيرا الى تحديد هوياتهم ومطاردتهم".واستدرك أن "والد احد المتهمين تبين انه ضابط في الامن الوطني، وقام بتهريب المتهمين"، مشيرا الى "القاء القبض على الضابط وايداعه التوقيف".