بحوزتهم اختام وجوزات مزورة.. الإطاحة بعدد من المتهمين في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تم القاء القبض على عدد من المتهمين بحوزة خمسة منهم ( 11 بطاقة ماستر ، جواز سفر مزور ، اختام مزورة، أعمال سحر وشعوذة )، واخرين "بحيازة الأسلحة والاعتدة الغير مرخصة ، مواد مخدرة واجهزة تعاطيها ".وتابع، ان "هذه الممارسات تاتي لتعزيز الأمن والاستقرار ومنع كل من تسول له نفسه العبث بأمن وسلامة المواطنين خلال شهر رمضان المبارك".