أمن كردستان يضبط 82 كغم من المخدرات و1170 كغم من "الكبتاغون"

وقال الضابط في مديرية بالإقليم أركان عمر، خلال مؤتمر صحفي، إن "القوات الأمنية ألقت القبض على 16 متهماً، وصادرت الكميات المذكورة من التي كانت بحوزتهم".وأكد عمر أن "العملية تمت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة"، مشدّدًا على أن "الآسايش ستواصل جهودها لتجفيف منابع تجارة التي تهدد أمن المجتمع".