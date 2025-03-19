في الديوانية.. استشهاد شرطي وإصابة اثنين باشتباك مسلح

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، "تعرضت مفرزة من مركز شرطة الجمهوري إلى اشتباك بالأسلحة النارية باتجاه جامع زين العابدين في الديوانية".

وأضاف المصدر أنه "تم رمي الدورية هجومية ما ادى إلى استشهاد احد افراد الدورية وإصابة اثنين اخرين بجروح"، مشيرا الى "اعتقال ستة اشخاص من المعتدين".