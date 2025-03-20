عاد من أوروبا توًا.. شاب يقتل عائلته بالكامل ويلتحق بها في احدى قرى السليمانية

وبحسب التقارير المحلية، فإن شابا بعمر 22 عاما يدعى سالار، اقدم على قتل والده ووالدته وشقيقه وشقيقتيه احداهما بعمر 8 اعوام، ليكون مجموع العائلة المقتولة 5 افراد فضلا عن قتل نفسه ليكون المجموع 6 افراد بالكامل، وذلك في منزلهم بقضاء سيد صادق في .وتسربت انباء عن كون الشاب يعاني من مشاكل نفسية، الا ان السلطات المحلية في اكدت عدم إمكانية القول بذلك حتى الان لحين الحصول على تقارير طبية موثقة، الا ان الحادثة وقعت بعد عودة الجاني من أوروبا نتيجة خلافات مع والده.