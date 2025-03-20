موظفون يتلقون رسائل من "رقم احتيالي" لسرقة رواتب بطاقاتهم الالكترونية

وتناقل معلمون ومدرسون في مجموعاتهم الخاصة، صورة عن رقم الهاتف والتحذير من كونه احتيالي، حيث بدأ صاحب الرقم بمراسلة المعلمين والمدرسين مدعيا انه موظف في ويطالبهم بمعلومات تخص بطاقاتهم الالكترونية، وهي حالة تكررت كثيرا خلال العامين الماضيين.ويقع الكثير من الموظفين والمتقاعدين في شراك العملية الاحتيالية هذه، لكن اخرين بدأوا يستخدمون تطبيق "ترو كولر"، والذي يكشف عن اسم صاحب الرقم في بعض الأحيان حسب مستخدمي تروكولر الذين يقومون بتثبيت اسم صاحب الرقم على هواتفهم.ومن خلال ذلك، اكتشف بعض ممن راجع الرقم في تطبيق ترو كولر، انه مثبت باسم "سارق بطاقة سوبر كي"، ما يعني ان هذا الرقم سبق وان قام بعمليات نصب مشابهة، حتى تم التعرف على ان الرقم مشبوه.وما يزيد الامر خطورة، ليس عمليات النصب وطريقتها بحد ذاتها، بل كيفية توصل هؤلاء الأشخاص لارقام هواتف الموظفين، حيث تكشف المعلومات والتقارير ان هذه الشبكات هم عبارة عن موظفين أساسا في شركات الدفع الالكتروني يقومون باستغلال قاعدة البيانات لديهم ومن خلال الحركات المالية التي يراقبونها في البطاقات، يقومون باصطياد ضحاياهم ومراسلتهم عبر ارقام هواتفهم.