اعتقال 6 متهمين بقتل منتسب وجرح 2 في الديوانية

وقالت الوكالة في بيان ورد لـ نيوز، إن "مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الارهـاب في ألقت القبض على (6) متهمين بعد قيامهم بالاشتباك المسـلح مع قوة أمنية كونهم مطلوبين للقضاء، مما ادى الى استــشهاد منتسب وجـرح اثنين اخرين" .وأضافت أن "هذه العملية جاءت بعد تكثيف الجهد الاستخباري والمتابعة الميدانية، حيث تمكنت مفارز الوكالة من القاء القبض عليهم قبل أن يلوذوا بالفرار"، مشيرة الى "إحالتهم الى الجهات التحقيقية المختصة لينالوا جزاءهم العادل".