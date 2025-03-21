استعدادا لزيارة الاستشهاد.. اعتقال 62 متسولا وضبط اكثر من 100 دراجة في النجف

وقالت قيادة شرطة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "ضمن الجهود المبذولة لتعزيز الأمن والنظام العام، نفذت حملة مكثفة لمكافحة ظاهرة التسول في مختلف مناطق المحافظة".وأضافت ان "الحملة أسفرت عن إلقاء القبض على 62 متسولًا، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق التعليمات والضوابط المعمول بها"، مشيرة الى ان "هذه الحملة تأتي ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى الحد من الظواهر السلبية في المجتمع، والحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة الأشرف، خصوصًا مع توافد الزائرين لإحياء ذكرى استشهاد الإمام علي (عليه السلام)".وفي بيان منفصل، اشارت شرطة الى "ضبط مفارز قسم شرطة النجدة أكثر من 100 دراجة نارية مخالفة خلال ممارساتها الأمنية لتعزيز الأمن والنظام في المحافظة".