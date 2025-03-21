الناصرية "خائفة" من توتر محتمل.. مشاهد لاطلاق نار ومحاصرة منزل ابرز متظاهري الحبوبي (فيديو)

وأكدت مصادر محلية، مداهمة منزل أبو كوثر من قبل شرطة على رأسهم ضباط، وذلك بالرغم من ان أبو كوثر معتقل منذ أسبوع، حيث تخللت عملية المداهمة اطلاق نار قبل ان تنتهي باعتقال والد احسان.واظهر مقطع فيديو متداول، قوة من شرطة المحافظة امام منزل أبو كوثر، وهي تتحدث مع شخص من المنزل وتطالبه بالنزول قبل ان يتم اطلاق النار من مسدس باتجاه سطح المنزل بينما يقف احد افراد المنزل وهو يتحدث مع الشرطة رافضا النزول وعلى ما يبدو انه حاول ان يضرب القوة بالحجار كما يظهر مقطع الفيديو.وحذر أعضاء مجلس محافظة ونواب من من توتر الأوضاع بالناصرية او "حرقها"، معترضين على أسلوب قائد شرطة الذي ينوي اكمال 4 الاف امر قبض مؤجلة وغير منفذة، حيث تم اكمال وتنفيذ حوالي 3500 امر قبض منها حتى الان، فيما تقول ان احسان أبو كوثر مطلوب لها، فيما تشير المعلومات الى حوالي 4 أوامر قبض بحق أبو كوثر.