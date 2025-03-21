شرطة ميسان تعتقل شخصا أطلق النار على منزل مواطن قرب مدينة العمارة (صور)

وقالت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، إن "دوريات شرطة النجدة تمكنت من إلقاء القبض على متهم أقدم على إطلاق النار على منزل أحد المواطنين بعد مطاردة بشوارع وأزقة مركز مدينة ، ومن خلال انتشار مفارز ودوريات بواجباتها ‏الاعتيادية ونتيجة لليقظة والانتباه الشديدين وعند سماع صوت إطلاق عيارات نارية والتوجه بالسرعة الفورية للمكان، تم ‏ضرب طوق أمني على منطقة حي الرحمة أطراف مركز مدينة والبدء بعمليات المطاردة والملاحقة مما مكنها من الإطاحة به".وأضافت القيادة، أن "القوات ضبطت بحوزته سلاح نوع BKC ليتم اقتياده إلى مركز الاحتجاز الأمني".