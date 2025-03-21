بينهم امرأة.. الإطاحة بعصابة للاتجار بالبشر في بغداد

وقالت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، انه "وفقاً للخطة الامنية المرسومة لشهر رمضان المبارك لتعزيز الامن والاستقرار وملاحقة عصابات الجريمة المنظمة والجنائية ومتابعة وتدقيق العمالة الاجنبية تواصل تشكيلات الفرق (المشاة السابعة عشر، الاولى، الخامسة) شرطة اتحادية وقيادة شرطة الرصافة بإسناد الاجهزة والوكالات الاستخبارية، تمكنت خلالها من القاء القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم عصابة للاتجار بالبشر بضمنها "امرأة" وبالجرم المشهود، واخرين بجرائم (القتل، التهديد، حيازة الاسلحة) بالاضافة الى (١٧) اجانب مخالفين لشروط وضوابط دائرة الاقامة والجنسية وذلك ضمن مناطق (الامين، شاعورة، الزعفرانية، مدينة ، الاعظمية، مجمع الجوهرة_ناحية الرشيد) بجانبي والرصافة".وأضافت: "تم تسليم المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".