"اسباب تتعلق بعصابة".. الكشف عن هوية مهاجمي القنصلية العراقية في اسطنبول

وقال المتحدث باسم التركية، أونجو كِجلي، ان شخصين يستقلان دراجات نارية اطلقا النار على القنصلية العامة العراقية في إسطنبول، ولم يُسفر الحادث عن خسائر في الأرواح أو الممتلكات"، مؤكدا ان "الوحدات الأمنية تجري تحقيقًا دقيقًا في الحادث، وتحديد هوية الفاعلين، وسيتم تقديم المسؤولين إلى العدالة".وشدد على انه "نحن على تواصلٍ دائم مع السلطات العراقية، وقد اتُّخذت جميع الاحتياطات اللازمة لأمن البعثات الدبلوماسية العراقية في وإسطنبول وغازي عنتاب، ونُعرب عن أطيب تمنياتنا لإخواننا العراقيين".من جانبها، كشفت وسائل اعلام وتقارير تركية، ان عصابة تدعى عصابة "دالتون" هي من تقف وراء هذه الحادثة، حيث جاء الهجوم على القنصلية العراقية انتقاما من مساعدة للمخابرات التركية لاعتقال احد زعماء العصابة في .واطلق باران ييكلماز، أحد أفراد العصابة، تهديداتٍ عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلاً: "على الظالمة، وغيرها من الظالمة، التي باعت أخانا لجهاز الاستخبارات الوطنية مقابل المال، دون صدور قرارٍ بالنشرة الحمراء، ودون قانونٍ ومحاكمة، أن تعلم أنه من الآن فصاعدًا، لن يتمكن أحدٌ من إخماد هذه النار، سيعلم الجميع ما ضحينا به من أجل بعضنا البعض".وبحسب المعلومات فان المعتقل، مطلوب على ذمة 31 قضية مسجلة، وتعتبر المنظمة من أخطر التنظيمات الإجرامية، حيث تورطت في عمليات تهريب مخدرات وأسلحة على نطاق دولي، بالإضافة إلى تورطها في جرائم منظمة أخرى فرض الأتاوات تحت التهديد .