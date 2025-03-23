الامن السوري يعتقل قائد فصيل مسلح.. من هو الحاج جواد؟

وبحسب معلومات كشفها المرصد السوري لحقوق الانسان، فإن الامن العام السوري اعتقل قائد فصيل وفوج "السيدة زينب" احدى ابرز التشكيلات المسلحة المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني في مدينة الميادين وريفها شرقي في منطقة دير الزور، ويدعى مؤيد عبد الصمد الضويحي.وبحسب المعلومات فان الضويحي شكل فصيله المسلح بعد عام 2016 وانضم الى الحرس الثوري وكان في السابق يمتلك محل ملابس نسائية، ثم سافر الى وتم تغيير اسمه الى "الحاج جواد" وتشيّع هناك، كما حصل على الجنسية الإيرانية.وبعد سقوط نظام الأسد غادرت جميع التشكيلات والفصائل المسلحة المرتبطة بالحرس الثوري من ولاسيما الفصائل الخارجية من وأفغانستان، فيما لم يعرف مصير الفصائل المسلحة المحلية التي تم تشكيلها من السوريين هناك.ويقول المرصد السوري لحقوق الانسان ان هذا الفصيل، اشتهر بالاختطاف والاتجار بالمخدرات والفساد، وسبق ان عزله الحرس الثوري في 2024 بسبب تصاعد الممارسات المشبوهة وعمليات الفساد التي يمارسها قائد الفصيل.