ضابط ينهي حياته بسلاحه الشخصي في ميسان

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، ان " ضابطا برتبة ملازم اقدم على الانتحار داخل مقر عملة في قسم الطبابة التابع الى شرطة بواسطة اطلاق النار على نفسه من مسدسه".وأضاف انه "لم تعرف لغاية الان السباب التي دفعته لإنهاء حياته".