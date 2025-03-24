حيازة جوازات سفر واسلحة ومواد مخدرة.. اعتقال متهمين بمناطق متفرقة ببغداد

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز المشتركة القت القبض على عدد من المتهمين ضبط بحوزة أحدهم (٩) جوازات سفر بدون تخويل واخرين "بحيازة الأسلحة والاعتدة غير المرخصة، وترويج وتعاطي المواد المخدرة".وأشارت الى "حجز عدد من العجلات والدراجات النارية المخالفة للضوابط المرورية في جانبي والرصافة"، مؤكدة ان "هذه الممارسات تأتي لتعزيز الأمن والاستقرار ومنع كل من تسول له نفسه العبث بأمن وسلامة المواطنين خلال شهر رمضان المبارك".